Фонд имени Кужугета Шойгу и РГО проведут экспедицию из Кызыла в Китай

По словам секретаря Совета безопасности РФ, руководителя Русского географического общества Сергея Шойгу, это очень важный маршрут с точки зрения экономического потенциала и со стороны культурного обмена

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Культурный фонд имени Кужугета Шойгу вместе с Русским географическим обществом (РГО) планирует экспедицию из Кызыла в Китай, сообщил секретарь Совета безопасности РФ, руководитель РГО Сергей Шойгу во время поездки в Туву.

"У фонда есть много разных идей. Совместно с Русским географическим обществом планируется экспедиция по будущему железнодорожному маршруту Кызыл - Китай", - сказал Шойгу.

По его оценке, это "очень важный маршрут не только для России как с точки зрения экономического потенциала, так и со стороны культурного обмена".

О Культурном фонде имени Кужугета Шойгу

Культурный фонд имени Кужугета Шойгу был создан в 2013 году. Его основная задача - содействие возрождению и сохранению культурного наследия на территории Республики Тыва, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи региона.

Один из крупнейших проектов фонда - строительство самой большой статуи Будды в России у слияния двух рек Большой и Малый Енисей. Она создана в честь 100-летия государственности Республики Тыва. Другой проект фонда - строительство крупнейшего в России буддийского монастыря "Тубтен Шедруб Линг" (тиб. "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни"). Место возведения монастыря благословил Далай-лама XIV во время первого и единственного визита в Россию в 1992 году.

Одной из главных реликвий монастыря является "Шарира тела Сугаты" - мощи Будды Шакьямуни, вывезенные Далай-ламой XIV из Тибета в 1959 году. Он даровал их монастырю во время аудиенции представителей Культурного фонда имени Кужугета Шойгу в ноябре 2022 года в Индии. По наставлению Далай-ламы, реликвию поместили в сердечной части статуи Будды Шакьямуни. Монастырь открылся 28 апреля 2023 года.