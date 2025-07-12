В Петербурге начался Большой семейный фестиваль

В рамках мероприятия в 2025 году планируют провести девять районных фестивалей и общегородской

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Большой семейный фестиваль в Санкт-Петербурге, который будет состоять из серии мероприятий и продлится до сентября, начался в Красносельском районе города. Как сообщил на открытии фестиваля в Южно-Приморском парке председатель комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич, всего в 2025 году планируется провести девять районных фестивалей и общегородской, который состоится в парке 300-летия Санкт Петербурга в первые выходные сентября.

"Большой семейный фестиваль - это уже целая традиция. Санкт-Петербург, помимо своего культурно-исторического наследия и потенциала - также это центр событийных мероприятий. Мы рады, что в этом году открываемся на летний и даже заходим на осенний сезон уже полюбившимся горожанам семейным мероприятием, где много активностей, где собираются жители с семьями, приходит молодежь", - сказал на открытии фестиваля в Южно-Приморском парке председатель комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич.

Вслед за Красносельским районом в воскресенье семейный фестиваль откроет Петродворцовый район. В рамках фестиваля 12-13 июля будут работать 28 тематических и интерактивных площадок. Посетители фестиваля смогут принять участие в семейных соревнованиях "Управление роботом-буксировщиком", мастер-классах для будущих инженеров. Гостям предложат познакомиться с современной спецтехникой, оказаться за рулем уборочной машины, войти в состав бригады "Скорой помощи". Для взрослых запланированы мобильная диспансеризация и консультации в выездной школе сахарного диабета.

Самые маленькие гости смогут посетить "Мастерскую улыбок", принять участие в викторине "Угадай медицинский инструмент" и получить "детские" права, овладев навыками на симуляторе вождения, и провести заезд на интерактивном тренажере. Участников ждут мастер-классы, игры, квесты, занятия творчеством, шоу мыльных пузырей и многое другое. Для посетителей старшего поколения организована зона "Серебряный возраст". В ее составе организованы четыре площадки с различными мастер-классами по темам здоровья, досуга, психологии и обучения танцам.