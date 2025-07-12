В Краснодаре назвали причину отключения электроэнергии

Оно связано с жарой и перегрузом сетей, сообщили в пресс-службе Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Отключения электроснабжения в Краснодаре связаны с перегрузкой конкретных участков сетей, при этом перебои носят локальный характер, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Ранее в ЕДДС Краснодара сообщили, что без электроснабжения остались потребители по нескольким улиц, в том числе крупных, в центре города, в районе железнодорожного вокзала, в западной части и в спальных районах на севере. Это связано с повреждениями на линиях 6-10 кВ. Из строя вышли пять подстанций, более 100 трансформаторных подстанций.

"Лето в Краснодарском крае - это всегда высокая нагрузка на электросети. И действительно, при экстремальной жаре риск перегрузки возрастает. На сегодняшний день массовых отключений на территории Краснодара и края не зафиксировано. Тем не менее, локальные отключения действительно случаются", - говорится в комментарии министерства.

Уточняется, что такие отключения - это не свидетельство глобального сбоя, а следствие срабатывания систем защиты на подстанциях или перегрузка конкретных участков. "Важно понимать: энергетическая система края в целом к таким нагрузкам подготовлена", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что еще перед тем, как установилась жара, территориальными сетевыми организациями были проведены работы по профилактике, ремонту и модернизации систем. Они проводятся на постоянной основе, чтобы инфраструктура в пик сезона была подготовлена к повышенным нагрузкам. "Все аварийные бригады переведены на усиленный режим, в том числе в курортных зонах, где традиционно увеличивается потребление. Также хотим призвать жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности, так как их соблюдение важно для энергосистем. Нарушение этих правил может привести к возгораниям, которые влияют на работу электрооборудования и сетей", - добавили в министерстве.