В "Патриоте" появится монумент в память о борьбе СССР и Кореи против японского милитаризма

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Россию и КНДР связывает "настоящее боевое братство"

ВОНСАН /КНДР/, 12 июля. /ТАСС/. Монумент в память о борьбе советских и корейских бойцов против японского милитаризма в годы Второй мировой войны воздвигнут в парке "Патриот". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Здесь, в Корее, будет сооружен монумент в память о героях, воинах Корейской народной армии, которые вместе с нашими бойцами помогали освободить Курскую область. Одновременно в России, в Москве, в парке "Патриот", будет сооружен монумент в память о нашей совместной борьбе с японским милитаризмом в года Второй мировой войны", - сказал министр на официальном приеме, который устроило в честь его визита правительство КНДР.

Лавров назвал ярчайшим воплощением отношений РФ и КНДР тесную совместную работу в рамках проведения специальной военной операции. Он подчеркнул, что РФ и КНДР связывает "настоящее боевое братство", и руководители обеих стран договорились увековечить память о героях этой совместной борьбы за справедливость.