В центре Москвы жара достигла 36 градусов

Такую температуру воздуха показала метеостанция, расположенная возле гостиницы "Балчуг"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Жара в центре Москвы во второй половине дня достигла 36 градусов. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Метеостанция, расположенная возле гостиницы "Балчуг" в самом центре мегаполиса, в 15:00 мск показала температуру воздуха плюс 36,1 градуса", - сказал собеседник агентства. При этом на главной городской метеостанции, находящейся на территории ВДНХ, в это самое время было плюс 34,6 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в городе в 15:00 мск был побит абсолютный температурный рекорд дня, установленный погодой 122 года назад. "В 1903 году в Москве была температура 34,5 градусов, сейчас уже 34,6 - это характеристика экстремальной погоды", - сказал Вильфанд, добавив, что в последующем рекорды прекратятся и уже с воскресенья, 13 июля, температура начнет медленно понижаться.

В связи с аномально жаркой погодой в столице продолжает действовать оранжевый уровень, символизирующий на прогностических картах опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Он объявлен в городе до 21:00 мск понедельника, 14 июля, а в Подмосковье - до 21:00 мск воскресенья.