В Северске стартовала студенческая стройка реактора будущего БРЕСТ-300

В пресс-службе Российских студенческих отрядов сообщили, что на объекте будут работать 200 человек, представляющих 19 строительных отрядов из 10 регионов

ТОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Всероссийская студенческая стройка реактора БРЕСТ-300, первого в мире проекта замкнутого ядерного топливного цикла, началась в Северске Томской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российских студенческих отрядов (РСО).

"В этом году более 200 молодых специалистов участвуют в реализации проекта "Мирный атом - прорыв", что подчеркивает важность вовлечения молодежи в стратегические национальные задачи. Студенты ежегодно работают на возведении уникального реактора БРЕСТ - первого в мире проекта замкнутого ядерного топливного цикла, что делает их участие особенно значимым для развития российской атомной отрасли", - приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя комитета по молодежной политике, председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаила Киселева.

Так, на объекте будут работать 200 бойцов студенческих отрядов, представляющих 19 строительных отрядов из 10 регионов страны: Москвы, Омской области, Алтайского края, Нижегородской области, Республики Карелия, Ростовской, Курской, Челябинской, Калининградской и Воронежской областей. Помимо трудовой деятельности, для участников подготовлена насыщенная образовательная и культурная программа, включающая спортивные соревнования, творческие мероприятия и профессиональные мастер-классы.

Как сообщила исполняющая обязанности командира Томского регионального отделения Мария Меркулова, 10-ая стройка - символ преемственности поколений. "Наши бойцы получают не просто рабочие навыки, но и уроки командной работы, лидерства и патриотизма. "Мирный атом - Прорыв" стал настоящей школой жизни для молодежи", - сказала она.

Энергоблок с инновационной реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300 станет частью строящегося в Северске Томской области опытно-демонстрационного энергокомплекса с пристанционным ядерным топливным циклом в рамках стратегического направления "Прорыв". Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем обращения и хранения отработанного ядерного топлива.

О Российских студенческих отрядах

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.