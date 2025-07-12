Под Архангельском Сенофест открыли празднованием Петровщины

В 2025 году программа мероприятия основана на этнографическом материале Мезенского района региона

АРХАНГЕЛЬСК, 12 июля. /ТАСС/. Этно-джазовый фестиваль "Сенофест" открылся в музее-заповеднике под открытым небом "Малые Корелы" под Архангельском, передает корреспондент ТАСС. Фестиваль начали с празднования Петровщины, то есть Петрова дня по мезенской традиции. В 2025 году программа основана на этнографическом материале Мезенского района Архангельской области.

"Стартом фестиваля стала фольклорная программа, как раз основанная на этнографическом материале Мезенского района. На центральной площади мы показываем этнографическую картинку "Петровщина", гуляние на Петров день по-мезенски, - рассказала ТАСС заведующая отделом этнографических программ и массовых мероприятий музея-заповедника Юлия Волова. - У каждого района ведь свои особенности, свои традиции проведения Петрова дня. Это выражается и в том, как водят хороводы, какой хоровод за каким идет, какая песня за чем идет, когда показывают невест, когда показывают костюмы".

Как пояснила ТАСС специалист по фольклору музея-заповедника Ирина Лоренц, мезенские хороводы отличались особенным порядком. Начинались они с гуляния по деревне, где девушки шли парочками, так же они и вставали в хоровод, к ним подходила третья девушка, которая заменяла одну из пары, и так они по порядку менялись.

"И все это проходило степенно, красиво, величаво. А дальше шел набор, это уже надо ведь набрать в хоровод всех. И тут тоже у них такая интересная особенность: набор происходил по значимости семьи в деревне, по статусу, - отметила она. - Дальше из них составлялась цепочка, и вот начинались круги. Тут уже, конечно, первую ставили ту, которая может завести хоровод. Она же должна и "змейкой" походить, "капусточку завить" и всякие фигуры и узоры вводить".

Сенофест объединяет фольклор и джаз, показ обрядов и праздничных традиций середины лета на Русском севере. Главные ритуалы были связаны с сенокосом, но не только. Мезенский район традиционно связан с морскими и речными промыслами, поэтому на площадке "Петр и Павел сети расставил" посетителей знакомят с особенностями северной рыбалки. Символом ее стал гигантский налим, правда, плюшевый, с которым фотографировались, как с уловом, все желающие. Зрители концерта джазовой музыки расположились в основном не на скамейках, а на небольших стогах перед сценой. Как поделились с ТАСС организаторы, для фестиваля погода почти идеальная: солнце, плюс 21, нет дождя, а довольно сильный ветер сдувает комаров и мошку.

На фестивале участникам предлагают мастер-классы по травоткачеству на бёрдышке, созданию кукол, керамике и по выпечке калиток с картофелем и грибами. Также можно сделать брошку "Мезенский конь", а Мезень известна своей региональной росписью, главным элементом которой является тонконогий красный конь. Фестиваль продолжится 13 июля, посетителей ждут этнографические зарисовки, джаз, мастер-классы по мезенской росписи, созданию куклы-покосницы, плетению венков и веников и выпеканию капустников.