Старейшего члена Политбюро ЦК КПСС похоронят на Троекуровском кладбище

Внук Вадима Медведева Михаил Лавров сообщил, что прощание состоится 15 июля в 12:00

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Экономист, секретарь ЦК КПСС и член Политбюро, соратник Михаила Горбачева в проведении перестройки СССР Вадим Медведев, который накануне умер в Москве на 97-м году жизни, будет похоронен на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил ТАСС внук деятеля Михаил Лавров.

"Прощание с Медведевым Вадимом Андреевичем состоится 15 июля 2025 года в 12:00 по адресу: Москва, ул. Маршала Тимошенко, 25 (в ЦКБ - прим. ТАСС). Похороны пройдут на Троекуровском кладбище примерно в 14:00", - сказал он.

Уроженец Ярославской губернии и выходец из крестьянской семьи Медведев окончил Ленинградский университет, защитил докторскую диссертацию по экономике, посвященную вопросам стимулов производства. В центральном аппарате КПСС с 1970 года - работал в отделах пропаганды, науки и учебных заведений, Центральной ревизионной комиссии КПСС. В 1970-е годы в качестве ректора возглавлял Академию общественных наук при ЦК КПСС (ныне вошла в структуру РАНХиГС), в 1984 году избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.

Заметен вклад Медведева в демократизацию советской действительности в годы горбачевской перестройки. Политик активно поддерживал вывод из системы спецхрана книг и журналов, в том числе произведений Александра Солженицына, инициировал отказ от идеологических курсов в высших учебных заведениях. С 1990 года и до конца существования СССР входил в Президентский совет - коллектив наиболее близких к Горбачеву советников.