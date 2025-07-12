Патриарх Кирилл назвал Путина примером доброго христианина для народа

Глава РПЦ напомнил, что несколько десятилетий атеизм был господствующей идеологией в стране, но Россия смогла преодолеть эти времена и вернуться к религии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал президента России Владимира Путина примером доброго христианина. Об этом он сказал во время божественной литургии в соборе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в день памяти святых апостолов Петра и Павла.

"Для нас [важна] перемена, которая произошла в жизни страны, которая так ярко выражается и в православии первого лица нашего государства. Владимир Владимирович никогда не стыдится ни в храм прийти, ни причаститься Святых Христовых Тайн. Это важно для всего народа как добрый пример доброго христианина", - сказал патриарх.

Он напомнил, что несколько десятилетий атеизм был господствующей идеологией в стране, но Россия смогла преодолеть эти времена и вернуться к религии. Об этом свидетельствует, по его словам, восстановление, строительство тысяч монастырей, храмов, мест богослужения.

"Мы можем сказать, каким страшным был опыт жизни всего нашего народа в стране, которая провозгласила себя первым атеистическим государством в мире. Ничего не получилось, а все силы были брошены <...>. Мы снова в этом историческом кафедральном соборе совершаем богослужение, ничего не боясь и даже уже не вспоминая о тех временах", - отметил он.

По мнению патриарха, в настоящее время "во всех отношениях Россия стала удивительным государством". В то же время он указал на негативные тенденции в европейских странах.

"Сегодня в западных странах от бога отказываются. Храмы закрываются", - сказал патриарх.