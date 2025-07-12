Замруководителя администрации Дагестана поздравил РИЦ "ТАСС Кавказ" с годом работы

По словам Рашида Акавова, ТАСС находится в числе флагманов объективности, штурмовиков оперативности и "Орешников" медиа пространство

ПЯТИГОРСК, 12 июля. /ТАСС/. Заместитель руководителя администрации главы и правительства Дагестана Рашид Акавов поздравил РИЦ "ТАСС Кавказ" с первой годовщиной и отметил, что ТАСС и РИЦ являются флагманом объективности, об этом он написал в Telegram-канале.

"Возраст в информационном пространстве исчисляется не днями, неделями, месяцами и годами! Он впечатывается и проникает в эфир объективностью, оперативностью, слаженностью коллектива и вниманием к каждому, следуя традициям настоящей журналистики, он вплетается в нашу жизнь, становясь насущным и необходимым источником правды, без которой существование общества обречено потребление эрзац-истины и разруху в сознании. Благо, в мире ещё остались флагманы объективности, штурмовики оперативности и "Орешники" медиа пространства, в их числе, безусловно, ТАСС! И, разумеется, его маленькое, но очень гордое подразделение, Кавказ! Поздравляю, коллеги! Так держать", - написал Акавов.