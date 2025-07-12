В Воронежской области опровергли информацию об отправке ветеринаров в зону СВО

По данным пресс-службы правительства региона, такие вбросы проводят украинские ЦИПсО, чтобы спровоцировать панику сотрудников бюджетной сферы

ВОРОНЕЖ, 12 июля. /ТАСС/. Власти Воронежской области назвали фейковым распространяемый в интернете документ о принудительной отправке сотрудников государственных ветеринарных организаций в зону проведения специальной военной операции.

"Фейк: в Воронежской области планируют отправлять ветеринаров из госучреждений в зону СВО и приграничные регионы. Документ рассылают в редакции воронежских СМИ и предложки пабликов. Правда: никаких решений об отправке ветеринаров в зону специальной военной операции или приграничные регионы не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

В пресс-службе указали на содержащееся в документе противоречие. В первом пункте говорится о добровольном характере отправки специалистов, тогда как второй требует предоставить список из 50% сотрудников, которых якобы отправят в зону СВО. Обращается внимание на то, что такого нормативного акта нет на официальных ресурсах правительства региона. Кроме того, рассылка сделана в выходной день, что не характерно для официально распространяемой информации.

"Обращаем внимание, что подобные фейки фиксировались также в Мурманской, Костромской областях и Республике Марий Эл. Такие вбросы проводят украинские ЦИПсО, чтобы спровоцировать панику сотрудников бюджетной сферы", - резюмировали в пресс-службе мэрии.