В Новороссийске частично нарушено электроснабжение

В оперштабе Краснодарского края сообщили, что по состоянию на 19:25 мск в зоне отключения остаются 500 человек

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Отключения на электросетях фиксируются в Новороссийске, Крымске и Кавказском районе Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона.

"В Городе-Герое [Новороссийске] фиксировали сбои энергоснабжения в поселке Борисовка - на улицах Жемчужной, Агатовой, Алиготе, Анисовой, переулках Зеркальном и Барбарисовом, а также в районе Казачье Поле, на улицах Чапаева, Вербовой, Антона Головатого, имени Б. Жерве, Генерала Плиева, Айвовой. На месте работает аварийная бригада. Большую часть домов уже запитали, в зоне отключения на 19:25 остаются 500 человек. Восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Также в Крымске из-за жары и нагрузок задымился один из трансформаторов. Проблему уже устранили оперативные службы, но без света остаются семь улиц города - сработала автоматика из-за перегруза сети. Чтобы стабилизировать электроснабжение, в городе установили три дополнительных генератора по 500 кВт, еще один агрегат готовят к установке.

"В Кавказском районе отмечается пиковое потребление электроэнергии и как следствие точечные аварии на линиях электропередачи и подстанциях. Сбои энергоснабжения фиксируют в Кропоткине и сельских поселениях. Там работают ремонтно-восстановительные бригады", - добавили в оперштабе.

Со ссылкой на министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края подчеркивается, что массовых отключений в регионе в субботу не зафиксировано. Все аварийные бригады переведены на усиленный режим, в том числе в курортных зонах, где традиционно увеличивается потребление электричества.

Кроме того, в единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара сообщили, что фиксируется еще одно отключение в Центральном округе. Из строя вышли подстанция СВ-109 и 10 трансформаторных подстанций, обесточены 7 улиц. Энергоснабжение было оперативно восстановлено.

Отключения электричества на Кубани

Ранее в ЕДДС Краснодара сообщали, что без электроснабжения остались потребители по нескольким улицам, в том числе крупным: в центре города, в районе железнодорожного вокзала, в западной части и в спальных районах на севере. В министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края уточняли, что отключения связаны с перегрузкой конкретных участков сетей из-за жары. В региональном оперштабе сообщали об отключениях в других населенных пунктах Кубани: в городах Армавир и Крымск и поселке Афипском Северского района.