ТАСС: на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат

В российских силовых структурах в качестве примера привели случай с мобилизацией активиста майдана Андрея Коломийца

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизуют в ВСУ повторно вернувшихся на Украину из российского плена военных. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Собеседник агентства привела в качестве примера случай с мобилизацией активиста майдана Андрея Коломийца.

"Это не первый случай, когда в нарушение Женевской конвенции на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат. Такое происходит регулярно", - сказал собеседник агентства.