12 июля, 21:26

Пострадавшие при обрушении моста в Вологодской области получат выплаты

Глава Никольского округа Дмитрий Мишенев сообщил, что размер компенсации составит до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Участники крестного хода в Вологодской области, пострадавшие при обрушении пешеходного моста, получат единовременные денежные выплаты до 50 тыс. рублей. Средства направят из резервного фонда администрации Никольского округа, сообщил его руководитель Дмитрий Мишенев.

Читайте также
В Вологодской области рассказали о состоянии пострадавших при обрушении мостаЧисло пострадавших из-за обрушения моста в Вологодской области выросло до восьми

Подвесной пешеходный мост через реку Юг между поселком Дуниловский и деревней Дунилово в Никольском округе обрушился в субботу. ЧП произошло в 12:03 мск, в этот момент на мосту находились около 25 человек. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

"По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям установлены единовременные выплаты пострадавшим в результате обрушения моста через реку Юг в поселке Дуниловском: 50 тыс. рублей при тяжком вреде здоровью, 30 тыс. рублей при вреде средней тяжести, 15 тыс. рублей при легком вреде", - написал Мишенев во "ВКонтакте".

По данным властей округа, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Ее планируют доставить санавиацией в Вологду. Двое госпитализированы с переломами, их состояние оценивают как удовлетворительное. Еще шесть человек находятся на амбулаторном лечении с ушибами и ссадинами. 

Теги:
РоссияВологодская область