Пострадавшие при обрушении моста в Вологодской области получат выплаты

Глава Никольского округа Дмитрий Мишенев сообщил, что размер компенсации составит до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Участники крестного хода в Вологодской области, пострадавшие при обрушении пешеходного моста, получат единовременные денежные выплаты до 50 тыс. рублей. Средства направят из резервного фонда администрации Никольского округа, сообщил его руководитель Дмитрий Мишенев.

Подвесной пешеходный мост через реку Юг между поселком Дуниловский и деревней Дунилово в Никольском округе обрушился в субботу. ЧП произошло в 12:03 мск, в этот момент на мосту находились около 25 человек. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

"По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям установлены единовременные выплаты пострадавшим в результате обрушения моста через реку Юг в поселке Дуниловском: 50 тыс. рублей при тяжком вреде здоровью, 30 тыс. рублей при вреде средней тяжести, 15 тыс. рублей при легком вреде", - написал Мишенев во "ВКонтакте".

По данным властей округа, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Ее планируют доставить санавиацией в Вологду. Двое госпитализированы с переломами, их состояние оценивают как удовлетворительное. Еще шесть человек находятся на амбулаторном лечении с ушибами и ссадинами.