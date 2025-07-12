Очередей на подъездах к Крымскому мосту не осталось

С 09:00 мск несколько часов около моста с обеих сторон суммарно фиксировалось порядка 1 тыс. машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Скопления машин на проезд по Крымскому мосту не наблюдается ни со стороны Крыма, ни со стороны Кубани, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении на 22:00 мск.

По данным канала, очередь начала скапливаться уже к 05:00 мск - к этому времени ожидали проезда из Краснодарского края в Крым более 200 машин. С 09:00 мск несколько часов около моста с обеих сторон суммарно фиксировалось порядка 1 тыс. машин. К 16:00 мск очередь со стороны Тамани рассосалась, но на крымском берегу скопились более 1 тыс. машин, в районе 18:00 очередь начала сокращаться.