CNN: Колумбийский университет готов к сделке для возвращения финансирования

По данным телеканала, в частности, вуз выплатит многомиллионную компенсацию пострадавшим от предполагаемых нарушений гражданских прав и сделает более прозрачным процесс найма сотрудников

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Колумбийский университет готов заключить сделку с администрацией президента Дональда Трампа, которая позволит вернуть учреждению доступ к части федерального финансирования. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

В марте администрация США распорядилась временно отменить выделение Колумбийскому университету федеральных грантов на сумму около $400 млн. Власти посчитали, что руководство учебного заведения не борется с притеснением студентов еврейского происхождения.

Попечительский совет вуза на прошлой неделе обсудил возможные условия соглашения с федеральными властями. Колумбийский университет, как ожидается, выплатит многомиллионную компенсацию пострадавшим от предполагаемых нарушений гражданских прав, сделает более прозрачным процесс найма сотрудников, изменит подход к критикуемой Трампом политике по обеспечению разнообразия, равноправия и инклюзивности (DEI), а также примет меры по повышению безопасности студентов еврейского происхождения. Взамен университету вернут доступ более чем к $400 млн федерального финансирования.

На следующей неделе представители учебного заведения и сотрудники администрации Трампа встретятся в Белом доме для обсуждения сделки. Ее условия не были окончательно утверждены и могут поменяться. Власти рассчитывают, что эта договоренность послужит образцом для последующих соглашений с другими вузами.