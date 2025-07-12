В Белгороде ввели новый алгоритм оповещения об опасности атак БПЛА

При угрозе атаки беспилотников включится сирена на минуту, затем последует голосовое оповещение "Опасность атаки БПЛА"

БЕЛГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Белгородской области совместно с ГУ МЧС по региону приняло решение изменить способ оповещения об опасности атак беспилотных летательных аппаратов в областном центре. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

"По итогам сегодняшнего дня проговорили с МЧС и приняли решение: меняем алгоритмы оповещения в Белгороде в связи с атаками БПЛА. При угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов включится сирена на минуту. Затем последует голосовое оповещение: "Опасность атаки БПЛА". Когда угроза будет снята, это также сообщат по громкоговорителям", - написал глава региона.

Нововведение начнет действовать с вечера субботы, сирена будет включаться и в ночное время. Гладков попросил жителей Белгорода не игнорировать это оповещение, поскольку ситуация остается сложной.

Как отмечает корреспондент ТАСС, ранее при объявлении опасности атак БПЛА сирена не включалась. Жители получали оповещения об этом по СМС, в мобильном приложении МЧС либо в Telegram-канале регионального управления.