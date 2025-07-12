Роспотребнадзор: риски распространения чумы в России маловероятны

Это связано с налаженной системой активного эпидемиологического надзора, отметили в ведомстве

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Налаженная система эпиднадзора в России минимизирует риски распространения чумы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

По информации ведомства, сославшегося на пресс-релиз администрации округа Коконино в американском штате Аризона, в США выявлен лабораторно подтвержденный случай заражения легочной формой чумы местного жителя. Уточняется, что больной поступил в тяжелом состоянии и умер в день госпитализации.

"Природные очаги чумы зарегистрированы на территории 15 штатов на западе страны, в том числе в Аризоне. Случаи в США регистрируются практически каждый год (в 2024 г. - три случая); часто они происходят в результате контакта местных жителей с домашними животными, зараженными, в свою очередь, от носителей чумы <...>. В России, несмотря на наличие природных очагов чумы, подобная ситуация маловероятна благодаря налаженной системе активного эпидемиологического надзора", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, специалисты надзорного ведомства в постоянном режиме проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски. Кроме того, во всех пунктах пропуска ведется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием системы "Периметр".