Врачи НМИЦ удалили пациенту нижнюю часть тела из-за рака кожи

Всего в России провели не более одной-двух таких операций, отметил заведующий центром онкоортопедии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина Ренат Валиев

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Московские врачи-онкологи провели пациенту с онкологическим заболеванием уникальную операцию - гемикорпорэктомию (удаление таза вместе с нижними конечностями). Всего в России было проведено не более одной-двух таких операций, заявил заведующий центром онкоортопедии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина Ренат Валиев.

Врачам НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина удалось спасли жизнь 43-летнего пациента с агрессивной формой рака кожи, проведя гемикорпорэктомию. "Уникальность этой операции заключается в том, что это самый максимально возможный объем хирургического лечения, которое выполняется таким пациентам. В мире таких операций совсем немного, а в нашей стране их выполнено не более одной или двух операций", - сказал Валиев в эфире телеканала "Россия-1".