В Новгородской области более 22 тыс. человек остались без света

Причиной стала непогода

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Непогода оставила без электричества 477 населенных пунктов в Новгородской области, в которых проживают более 22 тыс. человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Дронов.

"Прошел оперативный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Новгородской области. По состоянию на 23:00 мск без электроснабжения остаются 477 населенных пунктов, в которых проживает более 22 000 человек", - сказано в сообщении.

Дронов добавил, что все главы муниципалитетов находятся с ним на связи. По его словам, энергетики будут работать круглосуточно до полной ликвидации последствий непогоды.

"По прогнозам, южная гроза должна была обойти нашу область стороной, но у погоды, как всегда, свои планы. Гроза с порывистым, но не очень сильным ветром довольно быстро пришла в сторону северо-западных районов области", - сообщили в Новгидромете.

В течение суток 13 июля местами по области ожидаются ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 19-24 м/с. Днем 13 июля местами по Новгородской области ожидается повышение температуры воздуха до 33 градусов.