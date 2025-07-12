КПП на границе Сирии и Турции с 14 июля начнут работать круглосуточно

Сирийское Главное управление морских и сухих портов уточнило, что решение было принято для облегчения возвращения граждан республики на родину и разгрузки КПП в часы их наибольшей загруженности

КАИР, 13 июля. /ТАСС/. Все переходы на границе между Сирией и Турцией начнут ежедневно работать на круглосуточной основе, начиная с 14 июля. Об этом сообщило сирийское Главное управление морских и сухих портов.

"С понедельника, 14 июля, все погранпереходы между Турцией и Сирией начнут работать по 24 часа ежедневно", - подчеркнули в ведомстве, заявление которого приводит сирийская газета Al Watan. В управлении также указали, что решение было принято "с целью облегчить возвращение сирийцев на родину и разгрузить КПП в часы их наибольшей загруженности".

11 июня Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) проинформировало, что, по его оценкам, с 8 декабря 2024 года 568 753 человека "вернулись в Сирию через соседние страны, в том числе 176 186 через Ливан или из него". Возвращение сирийских граждан на родину "происходит как через официальные, так и неофициальные пункты пересечения границы, что затрудняет отслеживание", отметили в УВКБ.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) Ахмед аш-Шараа. 29 января 2025 года аш-Шараа объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, как он уточнил, продлится от четырех до пяти лет.