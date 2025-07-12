В ОП обратили внимание Генпрокуратуры на недобросовестных коммунальщиков

Некоторые коммунальщики включают в тарифы ЖКХ свои необоснованные расходы, подчеркнул член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Основной рост тарифов ЖКХ связан с износом сетей, кредитной ставкой и другими оправданными факторами, но на недобросовестных коммунальщиков Генпрокуратуре стоит обратить внимание. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что проверит правомерность роста тарифов на коммунальные услуг.

"Считаю данное поручение генпрокурора Игоря Краснова вполне ожидаемым, ведь прокуратура стоит на страже защиты законных прав и интересов граждан. Все мы понимаем, что тарифы на ЖКХ повышаются ввиду износа инфраструктуры, ключевой ставки Центрального банка и ряда других факторов. Считаю, что в первую очередь необходимо обратить внимание на то, что ряд недобросовестных коммунальщиков включает в тарифы ЖКХ свои необоснованные расходы", - сказал Машаров.

С 1 июля в РФ увеличились тарифы на коммунальные услуги, средняя индексация составила 11,9%. Но в некоторых регионах счета за ЖКХ оказались значительно выше. Это вызвало широкий общественный резонанс. В результате Генпрокуратура начала проверку.