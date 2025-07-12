В ОП предложили удваивать маткапитал при быстром появлении второго ребенка

Когда большая часть материнского капитала выплачивается при рождении первого ребенка, у семьи меньше мотивации заводить следующих детей, считает председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Удвоение материнского капитала в случаях, когда второй ребенок рождается в течение трех лет после первого, может стать эффективным стимулом для улучшения рождаемости в России. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Ранее научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Е. Т. Гайдара Мария Гирич заявила ТАСС, что имеет смысл перераспределить большую часть материнского капитала на второго ребенка.

"Я бы предложил ввести так называемую премию за скорость - удвоить материнский капитал, если в семье появился второй ребенок в течение трех лет после рождения первого", - сказал Рыбальченко, комментируя этот тезис.

По его словам, когда большая часть материнского капитала платится уже при рождении первого ребенка, у семьи меньше мотивации заводить следующих детей. "Потому что первого ребенка семья рожает, как правило, для себя. Первый ребенок - долгожданный, семья справляется с обязанностями. Двое взрослых на одного ребенка - это вполне достаточно. Второй - уже сложнее, а вот с третьим уже нужно очень серьезно помогать", - объясняет член ОП РФ.

Сейчас размер маткапитала на первого ребенка составляет 690 266 рублей, на второго - еще 221 895 рублей. Если семья не получала выплату на первенца, за второго положено 912 162 рублей.

Другие меры

Эксперт также предложил индексировать по инфляции выплату в 450 тыс. рублей, положенную на третьего ребенка. "Если бы мы ее индексировали в соответствии с уровнем инфляции, как материнский капитал, ее размер уже был бы сейчас равным маткапиталу на первого ребенка", - заметил член ОП.

Также, по мнению Рыбальченко, нужно разрешить тратить эту выплату на те же направления, что и материнский капитал. Его расходовать можно на улучшение жилищных условий, на образование детей, на ежемесячную выплату на ребенка до трех лет семьям с низким доходом, на товары и услуги для детей инвалидов, на накопительную пенсию одного из родителей, а субсидию в 450 тыс. рублей - только на погашение ипотеки.

"Фактически это должен быть материнский капитал на третьего. Его размер - то, что мы сейчас предлагаем, - должен быть на федеральном уровне увеличен до миллиона рублей", - указал эксперт.

Однако, добавил он, стимулы для рождения детей не должны исчерпываться финансами. "Семья тоже должна нести свою ответственность, собственно говоря, это же желание семьи - завести ребенка. Но нужно помогать реализовать желание семьи иметь большее число детей. И тогда государство становится для семьи лучше любого Деда Мороза", - резюмировал эксперт.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что покупаемое в ипотеку или с маткапиталом жилье не дает семьям возможности завести еще детей - имеющихся квадратных метров недостаточно, а закредитованность велика.