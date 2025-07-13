В Новосибирске ветеранов СВО начнут обучать работе на агродронах

Ежемесячно планируют обучать до 12 человек, сообщил исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ветераны спецоперации в Новосибирске смогут пройти обучение для работы с сельскохозяйственными дронами. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков.

"КБ "Спектр" получило сертификат эксплуатанта беспилотных авиационных систем взлетной массой до 30 кг. Этот документ позволяет юридическому лицу являться полноценной авиакомпанией и выполнять авиационные работы с целью получения прибыли. Следующий шаг нашего КБ - запуск обучения для военнослужащих, ветеранов СВО с целью их адаптации и переподготовки для работы на гражданских сельскохозяйственных дронах. В последующем ветеранам будет оказываться содействие в трудоустройстве. Ежемесячно планируется обучать до 12 человек", - рассказал Братеньков.

По словам специалиста, часть обучающихся смогут в последующем продолжить работу в КБ "Спектр". "Наша задача - качественная профессиональная переподготовка ветеранов СВО. В том числе мы планируем трудоустраивать часть из них в собственное КБ, чтобы своим ярким примером показать необходимость участия отраслевых предприятий в процессе социальной адаптации ребят, вернувшихся с фронта", - добавил Братеньков.

КБ "Спектр" базируется в Новосибирске. Организация занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов, роботизированных платформ, а также комплектующих для беспилотных авиационных систем (БАС).