Необычные ландшафты стали особенностью трассы 15-го ралли "Шелковый путь"

Участники стартовали 12 июля из Иркутска

ИРКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Главной особенностью 15-го международного ралли "Шелковый путь", стартовавшего 12 июля из Иркутска, стали уникальные природные ландшафты, которые будут сопровождать гонщиков на всем протяжении трассы - почти 5 тыс. км. Об этом рассказал ТАСС руководитель проекта Владимир Чагин.

"Первый спецучасток - необычайно красивое место на окраине Иркутска, полуостров Чертугеевский, вокруг Ангара, вдали тайга, город Иркутск. <…> Дальше Иркутск - Байкальск - второй спецучасток, это таежные красоты, такой же будет Байкальск - Улан-Удэ, но с уже более извилистыми дорогами и пролесками. Когда ралли пересечет государственную границу Российской Федерации и Монголии, уже начнутся степи, причем на высоте от 1 тыс. до 1,5 тыс. м до самого Улан-Батора. Дальше будут каменистые спецучастки, горные до высоты 2,6-2,7 тыс. м. И, конечно, пески пустыни Гоби - это и интересно, и трудности для участников. Это тоже такая изюминка ралли - проехать по пескам, не потеряв времени", - сказал Чагин.

В финале участников ждут пейзажи Республики Алтай, легендарный Чуйский тракт. "Это будет подарок тем, кто будет приближаться к финишу", - отметил собеседник агентства.

Маршрут 15-й гонки соединит Россию и Монголию. Накануне в Иркутске состоялся пролог ралли и торжественный старт, участники отправились к берегам Байкала - в город Байкальск. Финишируют гонщики 22 июля в Горно-Алтайске, где на центральной площади города состоится церемония чествования победителей. Общая протяженность маршрута составит свыше 4,8 тыс. км. Ралли включает в себя 11 этапов, из них два кольцевых и два марафонских этапа. Общая протяженность скоростных участков гонки составит свыше 2,4 тыс. км.

К участию заявлен 101 экипаж на мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, внедорожниках и грузовиках. Это представители 15 стран. Соревнование проходит под эгидой Российской автомобильной федерации и Монгольской федерации автомобильного и мотоциклетного спорта.