В Общественной палате призвали возрождать ясли

Председатель комиссии ОП по демографии Сергей Рыбальченко отметил, что во всем мире ясли "являются самой первой формой поддержки семей и работников с семейными обязанностями"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Возрождение доступных яслей и развитие системы сертифицированных нянь могло бы стать существенным подспорьем для родителей по всей России. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Эффективно стимулировать рождаемость могли бы доступные ясли и няни. В странах, где наблюдается высокий уровень рождаемости, доступны услуги по уходу за детьми в возрасте до трех лет - это ясли и няни, которыми обеспечены 50-60% детей. В России принят и сейчас действует так называемый корпоративный демографический стандарт, но там не предусмотрены ясли, хотя во всем мире они являются самой первой формой поддержки семей и работников с семейными обязанностями", - сказал Рыбальченко.

Он обратил внимание, что нанимать няню - это дорого для обычной семьи. "Нам нужны домашние или домовые ясли, которые находятся рядом с домом, в которых могут принимать по четверо детей. Это еще и рост производительности труда, и удешевление услуг, потому что одна няня на одного ребенка - очень недешево", - указал член ОП РФ.

Эксперт пояснил, что детские сады для детей до трех лет существуют в основном в больших и крупных городах. "А нужно, чтобы такие услуги развивались во всех населенных пунктах", - подчеркнул он.

Рыбальченко также выступил за развитие системы сертифицированных нянь. "Подобные услуги должны быть не только доступными, но и безопасными, качественными. Для этого необходимо, чтобы няни проходили обучение и были сертифицированными специалистами по работе с детьми", - подытожил он.