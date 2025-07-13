В МВД назвали основания, позволяющие осужденному получить паспорт гражданина РФ

Таких оснований два — заключение контракта с Минобороны для службы в зоне спецоперации и проживание на территории вошедших в 2022 году в состав РФ регионов при нежелании сохранить гражданство Украины

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Заключение контракта с Минобороны для службы в зоне специальной военной операции и проживание на территории вошедших в 2022 году в состав России регионов при нежелании сохранить гражданство Украины являются двумя основаниями, которые позволяют осужденному после принятия присяги получить российское гражданство. Об этом говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

"Осужденный вправе претендовать на получение российского паспорта после принесения присяги гражданина РФ, если он заключил контракт с Министерством обороны России для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции или если гражданин проживает или проживал на территории вошедших в 2022 году в состав РФ субъектов и не изъявил желания сохранить гражданство Украины", - сказано в материалах.

В них отмечается, что в любых других случаях получение российского паспорта отбывающим наказание в местах лишения свободы невозможно. "МВД России держит под жестким контролем вопросы, связанные с приобретением российского гражданства. За незаконные действия в данной сфере предусмотрена уголовная ответственность", - подчеркнули в ведомстве.