Курорты города Санья помогают туристам из РФ окунуться в жизнь Хайнаня

Местные русскоязычные гиды предоставляют полную информацию о работе пляжей, парков, баров и сувенирных магазинов, а также о культурно-развлекательных мероприятиях

ХАЙКОУ /Китай/, 13 июля. /ТАСС/. Организаторы посещений туристических достопримечательностей курортного города Санья в текущем летнем сезоне уделяют особое внимание предоставлению отдыхающим из России возможности "полностью погрузиться" в специфику южнокитайской провинции Хайнань. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По сведениям издания, прибывающие в Санью российские туристы даже без знания китайского языка могут сразу окунуться в жизнь острова благодаря местным русскоязычным гидам, которые предоставят полную информацию о работе пляжей, парков, баров и сувенирных магазинов, а также о всевозможных культурно-развлекательных мероприятиях. Сопровождающие знакомят россиян с местной историей и традициями, обеспечивают им комфортное пребывание.

Благодаря усилиям властей и бизнеса туристам предложена разнообразная программа, рассчитанная как на молодежь, так и на старшее поколение. В итоге обычно у гостей из РФ остается много приятных и радостных воспоминаний о том, как они отдыхали на Хайнане.

"Я впервые в Санье, здесь все удивительно и надолго останется у меня в памяти, - поделилась своими впечатлениями Инна, приехавшая отдыхать на Хайнань из России. - Я обязательно расскажу о том, как провела здесь время, своим друзьям, чтобы они тоже сюда съездили".

Как рассказала Хуан Цзя - представитель тематической зоны "Цяньгуцин", посвященной традиционной культуре Хайнаня, россияне всегда были в Санье основной группой иностранных посетителей. По ее словам, в последнее время поток российских туристов постоянно растет, в связи с чем администрация объекта прилагает активные усилия, чтобы они "чувствовали себя как дома".

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. По официальной оценке, в 2024 году его валовый продукт превысил 100 млрд юаней (около $14 млрд), увеличившись на 5%. Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии составляет порядка 260 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтинг, круизный туризм, пляжный и семейный отдых.