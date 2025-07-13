В Забайкалье уровень воды в реке Чита снизился до 372 см

Показатель уменьшился на 35 см

ЧИТА, 13 июля. /ТАСС/. Уровень воды в паводкоопасной реке Чита снизился на 35 см до 372 см, сообщает Минприроды Забайкалья.

"По данным гидропостов, на текущий момент на реке Чита уровень воды составляет 372 см. Уровень снизился от пика паводка на 35 см. В районе села Шишкино уровень воды упал за сутки на 51 см. Продолжается наблюдение за уровнем воды в реке Ингода. Особое внимание уделяется участку ниже по течению от Читы", - говорится в сообщении.

Из-за паводка в Чите и Читинском округе подтопило 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах. Спасатели эвакуировали более 20 человек. Для пострадавших развернули пункты временного размещения. Критическое значение выхода воды на пойму составляет 190 см.