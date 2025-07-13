Первому заместителю руководителя администрации президента СБУ предъявила обвинения по нескольким статьям, в том числе за "оправдание действий России" и "посягательство на территориальную целостность Украины"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн объявлены в розыск по линии Службы безопасности Украины. Это следует из базы данных СБУ, с которой ознакомился ТАСС.

Кириенко был объявлен в розыск на Украине с октября 2024 года. СБУ предъявила ему обвинения по нескольким статьям, в том числе за "оправдание действий России", "посягательство на территориальную целостность Украины", а также за регулярные посещения Крыма, Донецка и Луганска.

Хинштейн, занимавший до 5 декабря 2024 года пост главы комитета Госдумы по информационной политике, разыскивается на Украине с апреля 2025 года. Его обвиняют также по статье о "посягательстве на территориальную целостность Украины". Кириенко и Хинштейн находятся в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец".

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.