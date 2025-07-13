РВИО: издевательства над польским населением приносили удовольствие бандеровцам

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков подчеркнул, что геноцид поляков бандеровцами не освещается в украинских учебниках по истории

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сторонники лидера Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) Степана Бандеры получали удовольствие, совершая зверства над мирным польским населением на территории Волыни. Об этом ТАСС рассказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Ранее президент Польши Анджей Дуда рассказал, как Владимир Зеленский признался ему, что не слышал в школе об убийствах поляков на территории Западной Украины, в том числе и о Волынской резне.

"Такие преступления говорят о том, что их совершали звери. Бандеровцы-звери разрезали живот беременной женщине-польке. Вынимали плод, заталкивали туда стекло или наливали кипяток, скальпировали людей, резали людей пилами и живых людей резали пилой, получая удовольствие. А грудных младенцев прибивали штыками к столу, когда заходили в польские деревни. Жертвами Волынской резни, по данным нашей "Черной книги" (издание РВИО "Черная книга. Зверства бандеровцев" - прим. ТАСС), а мы опирались на польские в том числе источники, могут достигать 150 тысяч человек. Это женщины, старики, дети", - сказал Мягков.

Он подчеркнул, что геноцид поляков бандеровцами никак не освещается в украинских учебниках по истории. По его словам, в учебных изданиях делается акцент только на борьбу ОУН с советской властью, никак не затрагивая сотрудничество бандеровцев с Адольфом Гитлером и убийства ими мирного польского населения.

"Нынешний киевский режим никогда не признает это [геноцид поляков], поскольку его сегодняшние идолы, герои этого киевского режима и их потомки айдаровцы, азовцы (боевики запрещенных в РФ батальона "Айдар" и полка "Азов" - прим. ТАСС), современные бандеровцы, эти неонацисты, они как раз берут пример с тех самых бандеровцев, которые убивали, в том числе, поляков во время Волынской резни", - заключил Мягков.

О Волынской резне

В годы Второй мировой войны ОУН (Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в РФ) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской, запрещена в РФ). С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. В 2016 году польский парламент признал эти события геноцидом, а в 2025 году 11 июля был объявлен государственным памятным днем. В апреле 2025 года начались первые поисковые работы в Тернопольской области.