В ГАИ предупредили об опасности использования зимних шин летом

Они ухудшают управляемость и увеличивают тормозной путь

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госавтоинспекция предупредила, что использование зимних шин летом увеличивает тормозной путь, а недостаточное или избыточное давление в них увеличивает износ. Об этом говорится материалах ведомства, с которыми ознакомился ТАСС.

"Убедитесь, что на автомобиле установлены летние или всесезонные шины, соответствующие сезону. Зимние шины летом ухудшают управляемость и увеличивают тормозной путь", - сказано в материалах.

Кроме того, в ГАИ советуют проверять давление в шинах, в том числе запасном колесе. "Недостаточное или избыточное давление ухудшает управляемость и износ шин", - подчеркивается в материалах. Важно проверить шины на наличие порезов, грыж, трещин, застрявших предметов, а также осмотреть протектор на предмет равномерного износа и достаточной глубины.

При смене шин в Госавтоинспекции рекомендуют выполнить балансировку, особенно если чувствуется вибрация руля. Важно также проверить затяжки колесных гаек/болтов.

Выполнение данных пунктов поможет повысить уровень безопасности для водителя и всех остальных участников дорожного движения, подчеркнули в ГАИ.