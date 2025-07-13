В Москве ожидаются облачность и до плюс 32 градусов

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Облачность с прояснениями, кратковременный дождь, местами ливень, гроза и град, а также температура до плюс 32 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 20 градусов, возможен дождь, местами сильный, также местами возможна гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с, при грозе может увеличится до 15 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 28 - плюс 33 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 16 градусов.