ТАСС: родные солдат ВСУ жалуются на алгоритм поиска без вести пропавших

Речь о необходимости отправлять многочисленные документы от всех родственников через электронные сервисы, что делает алгоритм неудобным, пояснили в российских силовых структурах

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Родственники украинских солдат с сумского направления жалуются на неудобный алгоритм поиска без вести пропавших. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Родственники пропавших без вести военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка подробно описывают алгоритм действий после признания солдата пропавшим без вести. Кроме бюрократических проволочек, вдовы солдат ВСУ жалуются на необходимость отправки многочисленных документов от всех родственников через электронные сервисы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что это создает сложность для жителей украинских сел, где нет интернета и сотовой связи. В качестве примера собеседник привел историю с поиском из села Речица Волынской области.