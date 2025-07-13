Эксперт Супрунов: жара и засуха на Кубани угрожают урожаю кукурузы

На фоне изменения климата производители переходят на более раннеспелые сорта, сообщил доктор сельскохозяйственных наук, заведующий отделом селекции и семеноводства кукурузы Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Сильная жара и дефицит осадков в Краснодарском крае могут привести к ухудшению условий для опыления кукурузы, что понизит ее урожайность. Об этом сообщил ТАСС доктор сельскохозяйственных наук, заведующий отделом селекции и семеноводства кукурузы Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко Анатолий Супрунов.

"Высокие температуры, которые сейчас присутствуют, способствуют очень низкой влажности воздуха. Она доходит до 12-16%, что очень плохо, потому что при таких высоких температурах пыльца погибает и не способна опылить кукурузу. А рыльца, принимающие эту пыльцу, теряют влагу из-за высокой температуры и низкой влажности, поэтому не происходит полноценного оплодотворения. На Кубани даже на активно орошаемых участках бывает сильная засуха. Конечно, будет снижение урожайности. Чем хуже условия для культуры, тем больше рисков того, что продуктивность у нее будет меньше", - сказал Супрунов.

Ученый напомнил о засухе в северных районах Краснодарского края в середине июня, когда власти региона ввели режим ЧС в Каневском, Павловском, Ейском, Щербиновском, Староминском, Кущевском, Крыловском районах и Ленинградском округе. Там было зарегистрировано достижение опасных значений почвенной засухи под посевами озимых культур, что привело к тому, что более 15% таких посевов находились в плохом состоянии.

По словам Супрунова, на фоне изменения климата традиционные гибриды средней и поздней спелости перестали формировать урожай, и производители переходят на более раннеспелые сорта, которые успевают уйти от засухи. "К сожалению, климат поменялся, и вот те гибриды, которые средне-поздние, они вообще перестали формировать какой-либо урожай на Кубани. Сельхозтоваропроизводители стали выращивать гибриды более ранней группы спелости - это среднеранние. У них более короткий период вегетации, и они не подпадают под высокие температуры", - отметил эксперт.

Краснодарский край - один из основных аграрных регионов страны. Прошлый год для аграриев региона был сложным из-за погодных условий, в итоге снизилась урожайность зерновой кукурузы, сои, сахарной свеклы, подсолнечника. В регионе действует штормовое предупреждение о сильной жаре до 14 июля, температура воздуха, по данным ГУ МЧС по краю, достигает 40 градусов.