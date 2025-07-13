Певцов заявил, что западные премии утратили ценность

Нужно создавать российские аналоги премий, считает народный артист РФ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Западные награды потеряли свою значимость, поэтому необходимо разрабатывать российские аналоги. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

"Я считаю, что давно пора создать свой аналог основных премий. Это касается музыки, кино и литературы. То, на что мы раньше равнялись, девальвировалось и перестало иметь какую-либо ценность, даже "Оскар", - сказал он.

Певцов добавил, что в современных реалиях необходимо формировать собственную систему ценностей, ориентированную на семью, любовь к Родине и теплые человеческие взаимоотношения. "А главное - стоит помнить о том, что Родину надо любить бесплатно", - заключил собеседник агентства.

Певцов родился в 1963 году в Москве. Окончил Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС). Известен по многочисленным ролям в театре "Ленком". Снимался в фильмах "Контракт со смертью", "Турецкий гамбит", "Жмурки" и других. Депутат Государственной думы, народный артист РФ, награжден орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью "За труды в культуре и искусстве".