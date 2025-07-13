СРЗП направили на отзыв в кабмин проект о прогрессивной шкале маткапитала

Глава фракции Сергей Миронов отметил, что чем активнее семьи тратят выплаты на первенцев, тем меньше у них стимулов к рождению последующих детей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на отзыв в правительство РФ законопроект о прогрессивной шкале материнского капитала, подразумевающий увеличение размера выплат на каждого последующего ребенка. Об этом заявил ТАСС руководитель фракции Сергей Миронов.

"Законопроект о прогрессии маткапитала мы направили на рассмотрение правительства, ждем заключения кабмина, после этого будем вносить в Госдуму. Сроки внесения сейчас предсказать сложно, но уверен, что такой закон нужно принимать как можно быстрее. С учетом катастрофически низкого коэффициента рождаемости, который уже второй год составляет около 1,4", - сказал Миронов.

Он также привел данные Счетной палаты РФ, согласно которым в этом году семьи с одним ребенком в 23 раза чаще обращаются за маткапиталом.

"Из-за роста цен люди стремятся быстрее использовать эти средства. Это говорит, с одной стороны, о востребованности поддержки. С другой стороны, чем активнее семьи тратят маткапитал на первенцев, тем меньше у них стимулов к рождению последующих детей. Тем более что на вторых детей сегодня идет небольшая доплата, на третьих на федеральном уровне не платят вообще ничего. Программа маткапитала не ориентирована на многодетность, и это надо скорее исправить", - добавил Миронов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что покупаемое семьями в ипотеку или с маткапиталом жилье не дает им перспективу завести еще детей, правительство думает, как модернизировать семейную ипотеку. Научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Мария Гирич заявила ТАСС, что рождение второго и последующих детей необходимо поддерживать с помощью перераспределения наибольшей части материнского капитала на второго ребенка.