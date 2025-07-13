На главной вершине Урала установят столб с QR-кодом цифровой библиотеки

Также стелы появятся в регионах Северного Кавказа и Поволжья, сообщили в пресс-службе издательства "Наука"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ученые планируют установить на вершине горы Народная, высочайшей горы Урала, и в нескольких населенных пунктах Югры металлические стелы, на которых будут нанесены QR-коды и ссылки на научные издания о народах, проживающих в регионе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе издательства "Наука".

"Стелы "Народы и культуры" станут своеобразными порталами, дающими доступ к электронной библиотеке издательства "Наука" и к онлайн-площадке для заказа книг серии "Народы и культуры". В Югре стелы будут установлены учеными-альпинистами и представителями студенческого научно-туристического клуба "Занесло", которые принимают участие в экспедициях 2025 года. Также стелы появятся в регионах Северного Кавказа и Поволжья", - говорится в сообщении.

Первый научный фестиваль "Народы и культуры" начался в июле и пройдет по 9 августа в более чем 20 регионах России под эгидой издательства "Наука". Он посвящен исследованиям этнографов, антропологов, историков, филологов и лингвистов, а также полевым исследованиям, которые ведутся представителями новой университетской дисциплины - креативных индустрий и технологий, сообщили в издательстве.

Название фестивалю дала одна из самых известных в мире научных книжных серий "Народы и культуры", которая создана в СССР и России и издается под редакцией академика Валерия Тишкова. Ожидается, что новый фестиваль научных исследований станет ежегодным.