В Хабаровском крае предупредили о возможных подтоплениях из-за разлива рек

Имеется вероятность резких подъемов уровней воды на 1,5-2,0 м, сообщили в ГУ МЧС России по региону

ХАБАРОВСК, 13 июля. /ТАСС/. Повышение уровней воды на реках возможно в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"В результате прошедших осадков на территории северных районов Хабаровского края на реках Верхнебуреинского района 14-15 июля имеется вероятность резких подъемов уровней воды на 1,5-2,0 м, разлив малых рек, в том числе там, где нет гидрологических наблюдений, с достижением отметок неблагоприятного явления. На реке Бурея у села Усть-Ниман 14-15 июля ожидаются уровни воды 820-860 см (значение неблагоприятного явления - 850 см). В зону паводка могут попасть низинные территории, приусадебные участки, участки дорог", - говорится в сообщении ведомства.