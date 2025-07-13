В Феодосии в связи с аварией ограничили водоснабжение

В течение дня организуют подвоз воды, сообщили в ГУП "Вода Крыма"

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Водоснабжение ограничили для жителей свыше 80 улиц и переулков в Феодосии, села Солнечное и поселка Коктебель в связи с аварией на водосточный станции. Об этом сообщили в ГУП "Вода Крыма".

"В связи с аварией на водоочистной станции возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения. Силами филиала в течение дня будет организован подвоз воды", - говорится в распространенном сообщении.

По уточненным данным предприятия, водоснабжение ограничено для жителей более 80 улиц и переулков в Феодосии, селе Солнечное и поселке Коктебель.

В связи с аварией на водоочистной станции, в результате которой ограничено водоснабжение на территории Феодосии, прокуратура Крыма проводит проверку.