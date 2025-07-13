Замеченный над Киевом Ан-124 пройдет испытания в Лейпциге

По словам инспектора Госавиаслужбы Украины Федора Грищука, "есть надежда увидеть его в небе Украины"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Тяжелый транспортный самолет Ан-124, ранее замеченный в небе над Киевом, находится в Лейпциге, Германия, где должен пройти сертификационные испытания. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на инспектора Госавиаслужбы Украины Федора Грищука.

"Самолет Ан-124-100 UR-82073 уже в Лейпциге. И хотя еще впереди тернистый путь сертификационных испытаний, есть надежда увидеть его в небе Украины", - приводит его слова "Страна" ссылаясь на сообщение чиновника в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). Однако теперь такого сообщения на странице Грищука нет.

Информация о появлении указанного самолета в небе над Киевом в украинских СМИ появилась 11 июля. Полет самолета также был зафиксирован на сервисе Flightradar. Позднее ирландский портал AeroTime, специализирующийся на новостях авиации, сообщил, что Ан-124 приземлился в Лейпциге, где находится хаб украинской грузовой авиакомпании Antonov Airlines.

Из-за боевых действий небо Украины закрыто для полетов гражданской авиации, военная авиация также поднимается в небо для конкретных задач и крайне редко попадает на видео.