В ГД предложили контролировать взыскания с туристов за порчу имущества отелей

Депутаты отметили, что в последнее время туристы все чаще сталкиваются с ситуациями, когда за незначительные повреждения имущества в отелях с них взимаются суммы, в разы превышающие рыночную стоимость указанных предметов

МОСКВА, 13 июля./ТАСС/. Депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Сангаджи Тарбаев ("Новые люди") направили письмо в правительство с предложением рассмотреть возможность установить соизмеримую ответственность туристов в случае порчи имущества отеля. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что в последнее время туристы все чаще сталкиваются с ситуациями, когда за незначительные повреждения имущества в отелях с них взимаются суммы, в разы превышающие рыночную стоимость указанных предметов. Это, по мнению парламентариев, грубо нарушает конституционные принципы справедливости и соразмерности и требует соответствующего реагирования.

"Просим рассмотреть возможность внесения изменений <…> в части: установления запрета на использование термина "штраф" в отношении денежных взысканий с туристов за повреждение имущества средства размещения; определения прозрачных критериев оценки стоимости ущерба, основанных на рыночных ценах, а также предусмотреть механизмы контроля за их соблюдением; установления запрета на удержание денежных средств с банковских карт или удержание внесенных средств на депозиты потребителями без соответствующего судебного решения", - указано в письме.

По словам депутатов, сложившаяся практика по взиманию с туристов необоснованно завышенных штрафов за незначительную порчу имущества создает негативное восприятие туристической отрасли.

"Как показывает практика, некоторые наши гостиницы, отели шантажируют своих клиентов. Такой методикой раньше активно пользовались отели в Египте. Перед выездом туристу говорили: "У нас пепельница пропала, полотенца не хватает. Заплатите $300. Если нет, вызываем полицию, и вы опоздаете на рейс", - сказал Нилов, комментируя обращение. - Поэтому в правилах необходимо указать, что компенсировать ущерб можно только добровольно. В случае отказа клиента возместить ущерб только в судебном порядке и в рамках гражданско-правовых отношений".

В свою очередь Тарбаев пояснил, что для защиты прав туристов требуется постоянная актуализация законодательства.

"Уверен, что добросовестные представители турбизнеса с пониманием и поддержкой отнесутся к изменениям правил предоставления гостиничных услуг", - сообщил журналистам депутат.