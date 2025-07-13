В СФ призвали сообщать в полицию о звонках от "Единого агрегатора госуслуг"

Сенатор Артем Шейкин напомнил, что в России вступили в силу ограничения на использование иностранных мессенджеров в работе государственных и муниципальных структур

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Гражданам необходимо сообщать в правоохранительные органы о звонках, поступающих от представителей некого "Единого агрегатора госуслуг". Такого сервиса не существует, от его имени звонят мошенники, заявил ТАСС зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.

Сенатор напомнил, что в России вступили в силу ограничения на использование иностранных мессенджеров в работе государственных и муниципальных структур. Закон был призван усилить цифровой суверенитет страны, но, как это часто бывает, мошенники не упустили шанс воспользоваться ситуацией и придумали новую, особенно коварную схему, пояснил он.

"Что делать? Первое и главное - запомнить: никаких "Единых агрегаторов госуслуг" не существует. Вся официальная работа с государством по-прежнему проходит через портал госуслуг или приложения государственных структур. Ни ФСБ, ни полиция, ни налоговая не запрашивают данные по телефону и не предлагают перевести деньги. Никогда. Если вы получили подобное сообщение или звонок, положите трубку, зафиксируйте номер и сообщите в правоохранительные органы", - сказал Шейкин.

По его словам, в схеме с "Единым агрегатором госуслуг" мошенники представляются "цифровыми специалистами" или сотрудниками госструктур, ссылаются на закон, пугают отключением доступа к важным сервисам - пенсионным выплатам, медицинским услугам, налоговой информации. Иногда в ход идут упоминания ФСБ, МВД, прокуратуры - якобы уже возбуждено дело или есть подозрения в нарушении, добавил он.

"Далее привычная, но каждый раз эффективная ловушка: жертве предлагают пройти "подтверждение личности", "перевести средства на безопасный счет", "установить приложение" или передать данные банковской карты. Все выглядит официально, подкрепляется фальшивыми ссылками, поддельными документами, а иногда и deepfake-звонками с подменой номеров", - рассказал Шейкин.

Логика аферистов прозрачна: на волне новостей о новых цифровых регламентах граждане теряются, не всегда успевают разобраться, что на самом деле изменилось, и легко попадаются на крючок, пояснил сенатор. "Каждая новая волна цифровых реформ - это шанс для государства стать ближе и понятнее для граждан. Но одновременно - и возможность для мошенников прикинуться "проводниками" в этом новом мире. Будьте внимательны. В эпоху цифровых перемен главная защита - это критическое мышление и холодная голова", - заключил парламентарий.