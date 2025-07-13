Мишустин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с Днем рыбака

Премьер также отметил вклад работников отрасли в развитие экономики РФ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса РФ с профессиональным праздником, отметив их вклад в развитие экономики страны.

"Важно, что вы постоянно повышаете эффективность своей работы. Привлекаете инвестиции для реализации масштабных проектов, модернизируете предприятия и инфраструктуру, внедряете инновационные технологии, используете современные рыбопромысловые суда, увеличиваете производство аквакультуры, объемы отечественного рыбопосадочного материала. Все это способствует стабильному развитию комплекса", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Премьер-министр подчеркнул, что благодаря профессионализму рыбаков государство занимает лидирующие позиции по добыче водных биоресурсов, а россияне обеспечены качественной продукцией.

Мишустин поблагодарил трудовые коллективы отрасли за преданность своей профессии, пожелал новых достижений и удачи в реализации планов, здоровья и благополучия.