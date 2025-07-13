В России за пять лет средний возраст невест и женихов увеличился на три года

Средний возраст жениха в 2021 году составлял 32,8 года; 2022 - 33,3; 2023 - 33,9; 2024 - 34,5

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Средний возраст невест и женихов за последние пять лет в РФ увеличился с 30,7 до 33,2 года, следует из проведенного ТАСС анализа данных, размещенных на информационно-аналитическом портале "Реестр ЗАГС".

На сайте представлены данные с 2021 по 2025 год. Так, средний возраст невест в 2021 году составлял 30,7 года; 2022 - 31,2; 2023 - 31,8; 2024 - 32,5, а с начала 2025 года - 33,2 года.

Что касается мужчин, то средний возраст жениха в 2021 году составлял 32,8 года; 2022 - 33,3; 2023 - 33,9; 2024 - 34,5, а с начала 2025 года составляет 35,3 года.