В Казахстане объяснили усиление досмотра фур на границе

Причиной послужил контроль "специфических товаров", сообщили в таможенном ведомстве страны

АСТАНА, 13 июля. /ТАСС/. Увеличение времени досмотра фур на выезде из Казахстана в РФ, о котором в июне сообщили российские перевозчики, вызвано контролем за транспортировкой специфических товаров, проверкой документов и выявлением грузов, вывоз которых запрещен. Об этом ТАСС сообщили в таможенном ведомстве Казахстана - Комитете государственных доходов Минфина.

Ранее РБК со ссылкой на участников рынка перевозок сообщило, что время пересечения пунктов пропуска на границе Казахстана с РФ увеличилось в середине июня до трех суток, а 99% грузов, следующих в Россию, теперь досматривают на пунктах пропуска, из-за чего эта процедура, которая обычно занимает 10 минут, затягивается до 72 часов. Также они отмечали сбои в работе электронных очередей и требования разрешительных документов.

В комитете отметили, что на основании решения совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от 2010 года до введения единых правил экспортного контроля "применяется национальное законодательство государств-членов по контролю над перемещением товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, в том числе продукции военного назначения". "В этой связи, согласно закону Республики Казахстан "О контроле специфических товаров", органами государственных доходов на границе со странами ЕАЭС осуществляется контроль за перемещением специфических товаров", - сообщили в ведомстве.

В комитете добавили, что члены ЕАЭС во взаимной торговле "вправе применять ограничения в случае, если такие ограничения необходимы, в том числе для выполнения международных обязательств, а также обеспечения обороны страны и безопасности государства-члена". Для вывоза ряда товаров нужно разрешение Минпромстроя Казахстана. Также в ведомстве отметили, что на границе осуществляется контроль за вывозом товаров, на которые введены запреты и ограничения. Проверяются грузы и на предмет наличия товаров, прошедших таможенную очистку по пониженным ставкам Всемирной торговой организации - их вывоз в ЕАЭС запрещен.

В комитете отметили, что указанные меры не противоречат нормам ЕАЭС. "В этой связи по указанным категориям на границе со странами ЕАЭС перевозчики дополнительно обязаны предоставить соответствующие разрешительные документы, подтверждающие законность перемещения через границу. По другим категориям товаров органами государственных доходов осуществляется проверка сведений в товаросопроводительных документах, которая длится порядка 3-5 минут и не создает трудностей для пересечения границы", - отметили в комитете.

Кроме того, в комитете госдоходов указали, что в работе систем электронных очередей "все технические и организационные сбои выявлены и устранены, что позволило обеспечить ее устойчивую и бесперебойную работу по всему периметру границы Республики Казахстан".