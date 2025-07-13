Мишустин поздравил работников почты с профессиональным праздником

Премьер-министр отметил, что модернизация "Почты России" позволит улучшить качество оказываемых услуг

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников российской почты с профессиональным праздником, подчеркнув, что изменения, происходящие сегодня в отрасли, позволят повысить востребованность оказываемых услуг и оперативность транспортировки.

"Сегодня в отрасли происходят серьезные изменения, внедряются в работу цифровые решения, обновляется почтовая инфраструктура, реализуется программа модернизации сельских отделений связи. Это позволяет автоматизировать многие процессы, переводить в электронный формат востребованные услуги. Повышать эффективность управления, оперативность транспортировки корреспонденции для людей и компаний", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Премьер-министр напомнил, что "Почта России" функционирует даже в сложных погодных условиях и чрезвычайных ситуациях. "Ваш труд достоин искренних слов благодарности", - сказал Мишустин.

Он выразил уверенность, что компетентность и ответственность, присущие работникам российской почты, сделают ее более современной и удобной.

Мишустин пожелал сотрудникам успехов, достижений, здоровья и благополучия.