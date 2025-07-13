Эксперт Гапоненко: для покрытия дефицита бюджета Киеву понадобится продажа активов

По словам кандидата экономических наук, покрытие бюджетного дефицита Украины в размере $19 млрд в 2026 году возможно, но это будет зависеть от некоторых факторов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Кредиты от международных финансовых организаций, помощь от ЕС и авансовые займы от стран G7 потребуются Киеву, чтобы покрыть дефицит бюджета. Об этом рассказал ТАСС кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко.

Ранее Financial Times сообщал, что Евросоюз срочно изучает способы покрытия дефицита бюджета Украины в размере до $19 млрд в 2026 году. Киев сталкивается с сокращением поддержки США и ухудшением перспектив прекращения огня с Россией, отмечает издание.

"Среди возможных источников финансирования: авансовые займы от странG7. Страны G7 - США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония уже предоставили Украине значительную финансовую помощь. В 2023 году объем помощи от G7 составил примерно $30 млрд. Если предположить, что аналогичная поддержка будет продолжена, можно ожидать, что в 2026 году Украина может получить до $15 млрд от этих стран", - спрогнозировал собеседник агентства.

По его словам, покрытие бюджетного дефицита Украины в размере $19 млрд в 2026 году возможно, но это будет зависеть от ряда факторов: экономической ситуации в стране, уровня международной поддержки и эффективности внутренней политики страны.

"Еще один способ - финансовая помощь от ЕС: Европейский Союз продолжает активно поддерживать Украину. В 2023 году ЕС выделил режиму примерно $20 млрд в виде финансовой помощи. В 2026 году можно ожидать аналогичного объема помощи в размере $10-15 млрд", - сказал Гапоненко. По его словам, кредиты от международных финансовых организаций могут также стать источником финансирования дефицита. "Международный валютный фонд (МВФ) в 2023 году одобрил программу поддержки Украины на сумму порядка $15 млрд. В 2026 году Украина может получить дополнительные кредиты от $5 млрд до $10 млрд. Всемирный банк реконструкции и развития также предоставляет финансирование. В 2023 году им было выделено около $4 млрд. Ожидаемая помощь в 2026 году может составить порядка $3-5 млрд", - сказал эксперт.

Он также указал на продажу активов. "Дальнейшая продажа или приватизация государственных активов, или иные формы их возмездного отчуждения также могут стать источником финансирования. Теоретически, Украина может привлечь прямые иностранные инвестиции, особенно в сферах инфраструктуры и энергетики. Объем которых может составить в 2026 году $5-10 млрд. В общем виде, Украина гипотетически может привлечь порядка $39 млрд (минимум) с учетом вклада всех источников, что крайне сомнительно, однако цель в $19 млрд, или близко к этому в 2026 году представляется вполне достижимой", - заключил Гапоненко.