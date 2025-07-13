Путин упомянул, как не стал общаться с делегацией США после хамства пограничнику

Кто-то из участников делегации толкнул россиянина на летном поле

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вспомнил эпизод, произошедший во время его работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-е годы. Он тогда отказался общаться с американской делегацией, грубо обошедшейся с российским пограничником.

Об этом случае его спросил корреспондент ВГТРК Павел Зарубин. Журналист уточнил, действительно ли Путин отказался принимать в мэрии высокопоставленную делегацию из США после того, как кто-то из ее участников толкнул россиянина на летном поле.

"Был такой эпизод, честно говоря, незначительный. Какая-то делегация, действительно, приехала в Питер, и кто-то из членов этой делегации как-то очень грубо обошелся с пограничником. Я посчитал, что это абсолютно неприемлемо, - объяснил Путин. - Мы, конечно, не отказались принимать эту делегацию, с ней отработали, как положено, как было предусмотрено протоколом. Но просто я с ними не общался".

Президент объяснил свою острую реакцию на этот случай. "Человек в погонах - когда он исполняет свои служебные обязанности, он представляет государство. И относиться так к нему - это значит относиться с пренебрежением к нашему государству", - указал Путин.