В Москве на ВДНХ появился "Освежающий маршрут"

Путь проложили под сенью раскидистых деревьев и вблизи прохладных фонтанов и водоемов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Освежающий маршрут" по ВДНХ появился столице, в него вошло 26 точек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Освежающий маршрут" по ВДНХ проложен под сенью раскидистых деревьев и вблизи прохладных фонтанов и водоемов <...>. Специальный летний гид расскажет о 26 точках, где гости могут насладиться атмосферой выставки, не страдая от палящего зноя", - приводится в публикации.

Отмечается, что карта маршрута прилагается на официальном сайте ВДНХ.

Кроме того, власти Москвы рекомендуют начинать прогулку от арки главного входа.

Бумажную карту выставки с "Освежающим маршрутом" посетители могут взять в инфоцентре.